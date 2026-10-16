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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 18:41

Idese revela desigualdades no desenvolvimento socioeconômico do RS

Farroupilha, na Serra, lidera com o melhor índice de desempenho socioeconômico entre os municípios com mais de 50 mil habitantes

Farroupilha, na Serra, lidera com o melhor índice de desempenho socioeconômico entre os municípios com mais de 50 mil habitantes

PREFEITURA DE FARROUPILHA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O Rio Grande do Sul avançou no desenvolvimento socioeconômico entre 2022 e 2024, mas os resultados variam significativamente entre os municípios. É o que mostra a nova edição do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (Idese), divulgada pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE-RS), que evidencia contrastes dentro do território gaúcho.

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