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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 16:16

Petróleo fecha em alta com riscos do lado da oferta e avança na semana em meio às guerras

Brent para dezembro teve alta de 3,72%, a US$ 109,86 o barril; WTI para dezembro subiu 2,61%, a US$ 99,02 o barril

Brent para dezembro teve alta de 3,72%, a US$ 109,86 o barril; WTI para dezembro subiu 2,61%, a US$ 99,02 o barril

AGÊNCIA PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta sexta-feira (16), com investidores de energia receosos com questões de oferta global em meio a ataques contra a infraestrutura energética da Rússia e hostilidades contra embarcações no Mar Vermelho e no Estreito de Ormuz.

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