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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 12:49

Prédio onde operava o Colégio Americano está à venda no bairro Rio Branco

Interessados devem enviar suas propostas até o dia 16 de novembro

Interessados devem enviar suas propostas até o dia 16 de novembro

Artur Koch/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Localizado na rua Doutor Lauro de Oliveira, no bairro Rio Branco, o prédio do Colégio Americano, pertencente à Rede Metodista, que está em recuperação judicial, está à venda. O imóvel está avaliado em mais de R$ 158 milhões e o preço mínimo para propostas é de 50% do valor — cerca de R$ 79,4 milhões. Com 13,29 mil metros quadrados de área construída, o terreno possui, ao todo, 21,4 mil m², e está sem uso desde o final de 2024.

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