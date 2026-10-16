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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 12:26

Ibovespa sobe após recentes quedas, atento a pesquisas eleitorais, mas cautela continua

Às 11h47min, o Ibovespa subia 0,14%, aos 204.619,05 pontos, ante abertura na mínima

Às 11h47min, o Ibovespa subia 0,14%, aos 204.619,05 pontos, ante abertura na mínima

ARTE/JC
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Agências
Apesar do quadro global de cautela, o Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira, (16). A elevação ocorre após três quedas seguidas, o que levou o principal indicador da B3 a acumular perdas de 2,27% na semana até o fechamento de ontem, após avanço na anterior. Na ocasião, o Ibovespa fechou em baixa de 1,06%, aos 204.324,26 pontos.

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