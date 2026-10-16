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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 12:10

Musk apresenta 'carro voador' da Tesla que atinge 96 km/h em um segundo

Bilionário afirmou que a produção do carro voador deve começar em 2028

Bilionário afirmou que a produção do carro voador deve começar em 2028

Tesla/ AFP/ JC
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Agências
A Tesla apresentou nessa quinta-feira (15) o Roadster, a sua versão de "carro voador", equipado com propulsores. O carro foi exibido durante a transmissão ao vivo de um evento da SpaceX, a empresa aeroespacial que pertence a Elon Musk, dono da montadora de carros elétricos.
Até agora, desafios técnicos e regulatórios têm impedido a decolagem do setor de carros "voadores". Em 2017, Musk criou expectativa ao falar que o Roadster percorreria mil quilômetros com uma única carga. Sete anos depois, ele postou no X que o carro havia sido redesenhado. Na demonstração feita no Texas (EUA), transmitida pela conta da Tesla no X, o Roadster autônomo foi lançado em alta velocidade a partir de uma rampa íngreme e pousou sobre as rodas.

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