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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 13:12

Comunidade ítalo-gaúcha vê chance de rever restrições à cidadania

Cristina Mioranza, presidente do Comitê dos Italianos no Exterior no Rio Grande do Sul (Comites-RS) cita que discussão é relevante para famílias, entidades representativas e para o ambiente de negócios entre o Estado e a Itália

Cristina Mioranza, presidente do Comitê dos Italianos no Exterior no Rio Grande do Sul (Comites-RS) cita que discussão é relevante para famílias, entidades representativas e para o ambiente de negócios entre o Estado e a Itália

DALIANA MATTANA/DIVULGAÇÃO/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
O avanço de novas ações judiciais na Itália reacende a esperança de descendentes de imigrantes que buscam o reconhecimento da cidadania italiana e amplia o debate sobre os efeitos das restrições impostas pela legislação recente. Em entrevista ao Jornal do Comércio, a arquiteta Cristina Mioranza, presidente do Comitê dos Italianos no Exterior no Rio Grande do Sul (Comites-RS), avalia os desdobramentos jurídicos e destaca a importância da preservação dos direitos dos cidadãos, da identidade cultural e das relações econômicas entre o Estado e a Itália.

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