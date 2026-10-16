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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 10:57

Dólar abre em queda com alívio externo; juros futuros sobem com empate entre Lula e Flávio

Por volta das 9h30min, a moeda americana recuava 0,17%, a R$ 5,078

Por volta das 9h30min, a moeda americana recuava 0,17%, a R$ 5,078

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em queda nesta sexta-feira (16), acompanhando o enfraquecimento da moeda americana no exterior, enquanto investidores repercutiam pesquisas eleitorais que mostram Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em empate técnico no segundo turno. O movimento também reverte parte da forte alta registrada na véspera (15), quando avançou mais de 1%.
Por volta das 9h30min, a moeda americana recuava 0,17%, a R$ 5,078. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, caía 0,35%.

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