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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 09:00

Brasil deve ultrapassar Itália e Rússia e se tornar a 8ª maior economia do mundo em 2027

País deve subir da 10ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo, segundo o FMI

País deve subir da 10ª para a 8ª posição no ranking das maiores economias do mundo, segundo o FMI

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Brasil deve recuperar em 2027 o posto de oitava maior economia do mundo, segundo projeções divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório Perspectivas da Economia Mundial, de outubro. O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, em valores correntes e convertido em dólares, chegará a US$ 2,796 trilhões no próximo ano, acima dos US$ 2,655 trilhões estimados para 2026. Com isso, o País ultrapassaria Itália e Rússia no ranking internacional.

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