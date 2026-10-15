Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaComunicação

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 18:48

Podcast reúne lideranças para debater comunicação e inovação

Episódios do programa de Carlos Toillier (e) abordam decisões, desafios e aprendizados por trás de trajetórias de sucesso

Episódios do programa de Carlos Toillier (e) abordam decisões, desafios e aprendizados por trás de trajetórias de sucesso

MERCADO EM MOVIMENTO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Com a proposta de reunir lideranças empresariais para conversas sobre inovação, comunicação, varejo, agronegócio e desenvolvimento, o executivo e VP de Mercado da agência Matriz, Carlos Toillier, lançou o podcast Mercado em Movimento na quarta-feira, 14 de outubro.

Notícias relacionadas