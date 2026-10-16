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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 19:34

Exportações gaúchas crescem 1,1% em setembro, impulsionadas por alimentos

Farelo de soja foi o principal produto no crescimento de 17,7% das exportações do setor de alimentos e bebidas

Farelo de soja foi o principal produto no crescimento de 17,7% das exportações do setor de alimentos e bebidas

APPA/DIVULGAÇÃO/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
As exportações do Rio Grande do Sul cresceram 1,1% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, conforme estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado (Fiergs). O impulso foi dado pelo setor de alimentos e bebidas, que saltou 17,7%, tendo como principal produto o farelo de soja.

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