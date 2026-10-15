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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 17:38

Bolsas de NY fecham em alta mesmo com inflação nos EUA e incerteza com IA

Dow Jones avançou 1,08%; S&P 500 subiu 0,33%; Nasdaq ganhou 0,08%

Dow Jones avançou 1,08%; S&P 500 subiu 0,33%; Nasdaq ganhou 0,08%

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira (15) conforme traders digeriam a inflação ao produtor e as vendas no varejo acima do esperado nos EUA, um dia depois de o índice de preços ao consumidor superar o projetado.

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