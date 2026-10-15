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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 17:12

Brasileiros poderão investir em ações chinesas diretamente pela B3

Investidores brasileiros poderão ampliar exposição a setores estratégicos da economia chinesa, como manufatura avançada, tecnologia e Inteligência Artificial

Investidores brasileiros poderão ampliar exposição a setores estratégicos da economia chinesa, como manufatura avançada, tecnologia e Inteligência Artificial

Reprodução/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
A aproximação econômica entre Brasil e China deve ganhar um novo capítulo no mercado financeiro. O BTG Pactual Asset Management firmou uma parceria com a China Southern Asset Management, uma das maiores gestoras de recursos chinesas, para criar uma conexão entre as bolsas dos dois países. A iniciativa pretende facilitar o investimento em empresas brasileiras por investidores chineses e, no caminho inverso, ampliar o acesso dos brasileiros às companhias listadas no mercado acionário da China.

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