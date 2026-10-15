GPTW premia melhores ambientes de trabalho no Rio Grande do Sul

A Great Place to Work (GPTW) é uma consultoria global com 30 anos de atuação no Brasil, cujo principal objetivo é ajudar organizações a construírem ambientes de trabalho fundamentados em relações de confiança. A metodologia da empresa funciona como uma ferramenta de gestão capaz de diagnosticar e transformar ativamente as culturas corporativas.
Atualmente, a consultoria atende cerca de 5.800 companhias em todo o País, sendo aproximadamente 300 clientes apenas no Rio Grande do Sul, onde possui operação física desde 2016. Como resultado das análises e do monitoramento contínuo destas empresas, a GPTW realizará, no próximo dia 27 de outubro, o evento de premiação dos melhores ambientes de trabalho do Estado.
"Nosso principal objetivo é ajudar as empresas a construírem ambiente de trabalho com relações de confiança entre os colaboradores com a sua liderança, dos colaboradores com a empresa e com os seus colegas", explica André Bersano, diretor regional da empresa no Rio Grande do Sul.
Na tarde desta quinta-feira (15), Bersano e Kelly Bitencourt, diretora executiva da Great Place To Work em Porto Alegre, visitaram a nova sede do Jornal do Comércio, localizada no Tecnopuc. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero e, durante a conversa, debateram sobre a 16ª edição do ranking estadual, além de discutirem uma parceria estratégica entre as instituições para a produção de conteúdos voltados ao desenvolvimento de líderes e gestão de pessoas.
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