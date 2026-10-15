Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaBanco Central

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 15:43

Reajuste salarial médio real foi de 0,99% no trimestre de julho a setembro, mostra BC

Parcela das negociações acima da inflação chegou a 84,45%, enquanto o reajuste nominal médio foi de 5,12%

Parcela das negociações acima da inflação chegou a 84,45%, enquanto o reajuste nominal médio foi de 5,12%

Imagem gerada por IA
Compartilhe:
Agências
Os reajustes reais salariais no setor privado foram, em média, de 0,99% no trimestre de julho a setembro, segundo dados compilados pelo Banco Central pelo critério temporal de registro das convenções coletivas de trabalho (CCT) no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Notícias relacionadas