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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:41

SINEPE/RS defende ajuste na escala 5x2 para considerar particularidades da educação

A mudança deverá ocorrer 60 dias após a promulgação e a publicação da medida, período que será usado para os setores se adaptarem

A mudança deverá ocorrer 60 dias após a promulgação e a publicação da medida, período que será usado para os setores se adaptarem

TÂNIA MEINERZ/JC
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Diante da aprovação da escala 5x2 pelo Senado, o Sindicato do Ensino Privado Rio Grande do Sul (SINEPE/RS) se posicionou sobre o tema. A organização ressalta a necessidade de adequar a regulamentação às particularidades do setor educacional, especialmente em relação à remuneração dos professores horistas e aos possíveis impactos nos custos das instituições e nas mensalidades.

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