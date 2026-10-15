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CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:33

Abrasel diz que fim da escala 6x1 é uma tragédia socioeconômica anunciada

Aprovação do fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho foi comemorada por parlamentares

Aprovação do fim da escala 6x1 e redução da jornada de trabalho foi comemorada por parlamentares

Bruno Spada/Agência Câmara /Divulgação/JC
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JC
JC
A aprovação pelo Senado da PEC que acaba com a escala 6x1 é uma tragédia socioeconômica anunciada e ela terá impactos extraordinários na sociedade. Os primeiros serão percebidos tão logo ela comece a vigorar, por conta dos serviços essenciais, segundo avalia o presidente-executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci.

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