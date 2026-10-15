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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 10:46

Dólar abre em alta com empate entre Flávio e Lula e aprovação da escala 6x1 no radar

Às 9h49, a moeda subia 0,45%, cotada a R$ 5,053

Às 9h49, a moeda subia 0,45%, cotada a R$ 5,053

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta quinta-feira (15). Às 9h49min, a moeda subia 0,45%, cotada a R$ 5,053. Os investidores repercutem a nova pesquisa Quaest, que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto para a Presidência, ante 44% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O resultado configura empate técnico, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Votos em branco ou nulo somaram 9%, enquanto 1% dos entrevistados se declarou indeciso.
A alta do dólar reflete a volatilidade associada ao cenário eleitoral e ocorre na contramão do movimento no exterior. Às 9h50min, o índice DXY, que mede o desempenho da moeda americana em relação a uma cesta de divisas fortes, recuava 0,47%.

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