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CapaEconomiaTrabalho

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 10:06

Entidades lamentam aprovação do fim da escala 6x1 em meio a processo eleitoral

Plenário do Senado aprovou em votação em dois turnos, a PEC, que põe fim à escala 6x1 de trabalho

Plenário do Senado aprovou em votação em dois turnos, a PEC, que põe fim à escala 6x1 de trabalho

Lula Marques/Agência Brasil/Divulgação/JC
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JC
JC
A Federação das Câmaras de Comércio e de Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS/RS) avalia que a aprovação, pelo Senado, da PEC que altera a jornada de trabalho e extingue a escala 6x1, ocorreu de forma apressada, em meio a um processo eleitoral e em um cenário de grande fragilidade econômica. Isso pode gerar riscos para a estabilidade de milhões de micro e pequenas empresas e a própria manutenção dos empregos formais de toda a cadeia produtiva.

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