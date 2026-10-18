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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 21:03

Pizzaria seleciona profissionais em Gramado

As vagas são para operação e cozinha, com oportunidades para candidatos de diferentes perfis e experiências

As vagas são para operação e cozinha, com oportunidades para candidatos de diferentes perfis e experiências

Heróis da Pizza/Divulgação/JC
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A Heróis da Pizza, pizzaria temática de Gramado, realiza nesta quinta-feira (15) uma nova etapa do processo seletivo para contratação de profissionais. A seleção presencial acontece das 13h às 16h e contempla oportunidades para todos os cargos. As vagas abrangem diferentes áreas de atuação, incluindo atendimento, operação e cozinha, com oportunidades para candidatos de diferentes perfis e experiências profissionais.

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