Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 16:17

Petróleo fecha em alta com ataque à Saudi Aramco e riscos de navegação no Estreito de Ormuz

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,35% (US$ 0,37), a US$ 106,06 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,35% (US$ 0,37), a US$ 106,06 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
Compartilhe:
Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira (14), em meio a tensões persistentes no Oriente Médio e temores de interrupção do fornecimento da commodity.

Notícias relacionadas