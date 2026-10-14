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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 15:40

Fluxo cambial total em 2026 até 9 de outubro fica positivo em US$ 13,916 bi, mostra BC

As saídas líquidas foram de US$ 30,981 bilhões

As saídas líquidas foram de US$ 30,981 bilhões

Antonio Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O fluxo cambial ficou positivo em US$ 13,916 bilhões em 2026 até o dia 9 de outubro, segundo dados preliminares divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Banco Central. O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 30,981 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 44,897 bilhões no ano.

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