Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 15:18

Acordo UE-Mercosul eleva em 30% exportações do Brasil ao bloco desde maio, diz ministro

Ministro destaca impacto positivo do acordo UE-Mercosul

Ministro destaca impacto positivo do acordo UE-Mercosul

Assintecal/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O acordo do Mercosul com a União Europeia elevou em 30% as exportações do Brasil para o bloco europeu entre maio e setembro deste ano, na comparação com o mesmo período em 2025, disse nesta terça-feira (13) Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores.
"As exportações brasileiras tiveram uma alta de 10,4% em 2026. Só o acordo Mercosul-União Europeia, de maio até agora, significou uma expansão de 30% das nossas exportações", afirmou o chanceler em evento realizado no Ministério da Agricultura e Pecuária, que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro André de Paula e de outras autoridades do governo Lula.
O acordo UE-Mercosul entrou em vigor de forma provisória em 1º de maio depois de quase 27 anos de negociações. Entre janeiro e setembro, a alta foi de 20%, o que representa um aumento de US$ 44,17 bilhões em exportação.

Notícias relacionadas