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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 15:11

Aluguel sobe quase o dobro da inflação em 2026, mostra FipeZap; veja onde é mais caro

São Paulo lidera preços de aluguel entre as capitais brasileiras

São Paulo lidera preços de aluguel entre as capitais brasileiras

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agências
Os preços dos aluguéis residenciais subiram 7,11% de janeiro a setembro, quase o dobro da inflação oficial medida pelo IPCA no período, de 3,95%, segundo o Índice FipeZAP. Nos 12 meses até setembro, a alta foi de 9,13%, ante 4,58% do IPCA e 3,34% do IGP-M.
Segundo Mariangela Silva, economista do Grupo OLX, a combinação de aluguéis ainda em alta e financiamento imobiliário mais restritivo pode manter a pressão sobre o mercado de locação.

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