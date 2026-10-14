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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 10:35

Dólar abre em alta com cenário eleitoral e fim da escala 6x1 no radar

No cenário doméstico, os investidores também acompanham a possível aprovação do fim da escala 6x1

No cenário doméstico, os investidores também acompanham a possível aprovação do fim da escala 6x1

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta quarta-feira (14), com investidores cautelosos diante da volatilidade eleitoral e à espera de uma nova pesquisa de intenção de voto para a Presidência, prevista para depois do fechamento do pregão.
Por volta das 9h30min, a moeda americana subia 0,41%, a R$ 5,044. No mesmo horário, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante outras seis moedas fortes, avançava 0,05%.
No cenário doméstico, os investidores também acompanham a possível aprovação do fim da escala 6x1, que pode elevar os custos das empresas. No exterior, os dados de inflação dos Estados Unidos, previstos para esta quarta, estão no radar por oferecerem sinais sobre os próximos passos do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) em relação aos juros.

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