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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 07:37

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa à espera do CPI dos EUA

Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 24.314,17 pontos

Hang Seng caiu 0,13% em Hong Kong, a 24.314,17 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quarta-feira, com investidores à espera dos dados de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA, que podem influenciar as expectativas para a trajetória dos juros básicos norte-americanos.

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