Mercado de veículos zero quilômetro cresce 7,92% no RS em setembro

No Rio Grande do Sul, dados do Sincodiv/Fenabrave-RS, entidade que representa o setor de distribuição de veículos, apontaram que o mercado de veículos zero quilômetro alcançou seu melhor resultado mensal de 2026 durante o mês de setembro. As unidades emplacadas contabilizaram 18.506, crescimento de 7,92% em relação a agosto e de 8,37% na comparação com setembro de 2025.





O mês também registrou a maior média diária de emplacamentos do ano, contando com 740 veículos por dia útil, número que superou os 659 de agosto.





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A Expointer, realizada entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro, contribuiu para esse reflexo dos negócios. Com a participação de 30 marcas, a feira registrou 3.517 unidades comercializadas, entre elas máquinas agrícolas, veículos e implementos. O resultado, que foi o segundo maior em número de unidades da história da Expointer, foi a movimentação de aproximadamente R$ 669 milhões.





Os números da feira ajudam a explicar o desempenho observado em setembro em segmentos diretamente vinculados à atividade produtiva. Os comerciais leves aumentaram 35,74% sobre agosto, enquanto os implementos rodoviários avançaram 22,71%. Caminhões também registraram crescimento de 1,16% no mês.

Para o presidente da entidade, Jefferson Fürstenau, a Expointer teve extrema importância para o aumento das vendas. "A Expointer é a maior feira de venda de automóveis hoje no estado do Rio Grande do Sul. O evento é de uma importância tremenda para o crescimento, principalmente para a venda de caminhões e comerciais leves”, conta.





No acumulado de janeiro a setembro, o Estado contabiliza 142.184 veículos zero quilômetro, frente a 135.321 no mesmo ciclo de 2025, crescimento de 5,07%.

Automóveis superam o comércio de 10 mil unidades no mês

O segmento de automóveis teve retorno de alta em setembro, ultrapassando a marca de 10 mil unidades pela primeira vez no ano. Foram 10.204 automóveis emplacados, avanço de 4,19% sobre agosto e de 18,92% em relação a setembro de 2025. No início do ano até o mês de setembro, o Estado apontou 77.086 automóveis, alta de 11,93% frente às 68.872 unidades listadas no mesmo período do ano passado. Ainda no mesmo mês, o resultado específico do Estado foi a conquista da 5ª posição nacional nas vendas brasileiras de automóveis.

Agora, com 4,46% de participação nas vendas brasileiras de automóveis, o Rio Grande do Sul continua na 6ª colocação no ranking nacional acumulado.

No Brasil, o mercado de automóveis acumula aumento de 22,49% em 2026, com 1,728 milhão de unidades comercializadas.

Comerciais leves têm forte reação em setembro

O principal destaque do mês foi o dos comerciais leves. Mercado caracterizado por ter um Peso Bruto Total (PBT) de até 3.500 kg, registrou 2.860 unidades emplacadas, crescimento significativo de 35,74% em relação a agosto.

Entretanto, ao comparar com setembro de 2025, o segmento ainda registra retração de 6,96%.

Entre janeiro e setembro, foram comercializados 17.750 comerciais leves no Estado, 9% abaixo das 19.507 unidades registradas no mesmo período de 2025

Estável na 7ª colocação nacional, respondendo por 4,15% do mercado brasileiro do segmento.

Ao somar automóveis e comerciais leves, o resultado é de 13.064 unidades em setembro, crescimento de 9,77% sobre agosto e de 12,02% frente a setembro de 2025. No acumulado, são 94.836 unidades, progresso de 7,31%.

Ônibus registram alta de 56,36% no mês

O segmento de ônibus contabilizou 86 unidades emplacadas em setembro, crescimento de 56,36% em relação a agosto, além de avanço na comparação com setembro de 2025.

No acumulado de janeiro a setembro, foram 843 unidades, com uma retração de 10,51% frente às 942 comercializadas no mesmo período do ano passado. O Estado continua na 6ª colocação nacional.

Motocicletas permanecem estáveis

As motocicletas registraram 2.914 unidades emplacadas em setembro, com crescimento de 0,31% em relação a agosto, resultado que indica estabilidade no segmento.

Na comparação com setembro de 2025, houve retração de 11,64%. No acumulado de janeiro a setembro, porém, o resultado permanece positivo: foram 27.211 motocicletas, crescimento de 1,27% sobre as 26.869 unidades registradas no mesmo período de 2025.

O Rio Grande do Sul ocupa a 19ª colocação nacional no segmento.

Veículos eletrificados mais que dobram no acumulado do ano

A frota gaúcha também avança cada vez mais com a eletrificação.

Com os resultados de 2026 entre janeiro e setembro, foram comercializados 24.010 veículos eletrificados, considerando automóveis e comerciais leves, crescimento de 135,14% em relação às 10.211 unidades registradas no mesmo período de 2025.

No acumulado do ano, os veículos 100% elétricos seguem ganhando espaço à frente dos híbridos. Foram 13.705 elétricos, alta de 241,86%, contra 10.305 híbridos, que cresceram 66,16%.

Somente em setembro, houve a comercialização de 3.337 eletrificados no Estado, sendo 1.738 elétricos e 1.599 híbridos.

Ainda que o total mensal tenha se afastado 6,74% em relação a agosto, as vendas de eletrificados cresceram 105,23% na comparação com setembro do ano passado, indicando a continuidade do avanço dessa tecnologia no mercado gaúcho.

Mercado gaúcho supera resultado de agosto

O crescimento de setembro foi observado em diferentes segmentos do mercado de veículos no Rio Grande do Sul. Na comparação com agosto, os resultados foram:

Automóveis: +4,19%

Comerciais leves: +35,74%

Caminhões: +1,16%

Ônibus: +56,36%

Motocicletas: +0,31%

Implementos rodoviários: +22,71%

Considerando o mercado como um todo, o Rio Grande do Sul cresceu 7,92% em setembro, enquanto o mercado brasileiro avançou 1,15%.

Na comparação com setembro de 2025, o Estado registrou crescimento de 8,37%, praticamente acompanhando a alta de 8,32% observada no mercado brasileiro.

No acumulado de janeiro a setembro, porém, o avanço gaúcho foi de 5,07%, enquanto o mercado nacional registrou expansão de 14,41%.

RS mantém posição entre os principais mercados nacionais

No acumulado de janeiro a setembro, o Rio Grande do Sul manteve posições relevantes no ranking nacional de emplacamentos:

Automóveis: 6º lugar

Comerciais leves: 7º lugar

Caminhões: 5º lugar

Ônibus: 6º lugar

Motocicletas: 19º lugar

Implementos rodoviários: 4º lugar

Considerando todos os segmentos, o Estado ocupa a 11ª colocação nacional, com 3,36% dos emplacamentos brasileiros em 2026.