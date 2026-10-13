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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 17:18

Jonal do Comércio entrega primeiras edições do Mapa Econômico do RS - Panorama

Giovanni Tumelero, Luciano Fernandes e Willian Machado, sócios-diretores da Fernandes Machado

Giovanni Tumelero, Luciano Fernandes e Willian Machado, sócios-diretores da Fernandes Machado

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é um projeto contínuo desenvolvido pelo Jornal do Comércio para realizar um levantamento aprofundado sobre os desafios, os gargalos e as oportunidades de negócios nas diversas regiões do Estado. Neste ano, o JC lança o Panorama, uma publicação especial desta iniciativa que consolida uma síntese desse trabalho. 

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