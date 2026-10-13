Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:34

Petróleo fecha sem direção única com aumento da oferta russa e tensões no Oriente Médio

Brent para dezembro caiu 0,9%, a US% 105,69 o barril; WTI para novembro subiu 0,43%, a US$ 94,14 o barril

Brent para dezembro caiu 0,9%, a US% 105,69 o barril; WTI para novembro subiu 0,43%, a US$ 94,14 o barril

BRUNO VEIGA/PETROBRAS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O petróleo fechou sem uma direção definida nesta terça-feira (13) enquanto os investidores ponderavam sobre as perspectivas de um aumento na oferta de energia russa nos mercados globais, em meio a persistentes preocupações com o conflito entre a Arábia Saudita e os Houthis no Mar Vermelho.

Notícias relacionadas