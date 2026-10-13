FMI prevê crescimento de 2,2% do PIB do Brasil em 2026

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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 16:03
FMI prevê crescimento de 2,2% do PIB do Brasil em 2026Agência Brasil
O Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou o crescimento da economia brasileira em 2,2% em 2026, no documento Perspectivas da Economia Mundial, divulgado na noite de segunda-feira (12). Na versão anterior do estudo, publicada em julho, a estimativa era de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de todos os bens e serviços produzidos no país) em 2,4%. Para 2027, a previsão de avanço passou de 2,2% para 1,9%.