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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 15:47

Varejo cai 3,9% em setembro e acumula 16 meses seguidos de retração real, aponta ICVA

O resultado foi o pior para setembro desde 2020

O resultado foi o pior para setembro desde 2020

PRATAVIERA SHOPPPING/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
O varejo brasileiro aprofundou sua trajetória de retração em setembro, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta terça-feira (13). De acordo com o indicador, as vendas caíram 3,9% em termos reais, descontada a inflação, na comparação com o mesmo mês de 2025.

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