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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 10:13

Dólar abre em alta com Flávio à frente de Lula em nova pesquisa eleitoral

No primeiro pregão após o feriado, dólar subia 0,73%, cotado a R$ 5,022, às 9h48min

No primeiro pregão após o feriado, dólar subia 0,73%, cotado a R$ 5,022, às 9h48min

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta nesta terça-feira (13), no primeiro pregão após o feriado, e subia 0,73%, cotado a R$ 5,022, às 9h48min. Os investidores repercutem a nova pesquisa BTG/Nexus, que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos na disputa pela Presidência da República, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são a métrica utilizada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o resultado final da eleição. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
O cenário eleitoral, marcado pela volatilidade, deve continuar influenciando as decisões dos investidores. Para Rodrigo Moliterno, sócio e head de renda variável da Veedha Investimentos, a semana também é marcada pela atenção ao cenário externo, diante dos riscos geopolíticos e da recente alta do petróleo. Nesta terça, por volta das 9h50min, o barril do Brent, referência internacional, recuava 1,64%, mas permanecia acima de US$ 100, cotado a US$ 104,91.

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