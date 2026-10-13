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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 07:42

Bolsas da Ásia fecham mistas; Kospi tomba mais de 5% após interrupção do pregão

Hang Seng avançou 0,30% em Hong Kong, para 24.345,22 pontos

Hang Seng avançou 0,30% em Hong Kong, para 24.345,22 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas encerraram a terça-feira sem uma tendência definida. Na Coreia do Sul, porém, prevaleceu a aversão a risco: o Kospi caiu mais de 5% e chegou a ter as negociações temporariamente interrompidas, em meio a uma liquidação de ações de semicondutores.

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