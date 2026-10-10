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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 11:16

Cresce o número de brasileiros que vão à Justiça contra o INSS, e ações somam 4,5 milhões

Em 2026, a Justiça em todo o país recebeu 2,24 milhões de processos contra o instituto, alta de 21% ante o mesmo período de 2025

Em 2026, a Justiça em todo o país recebeu 2,24 milhões de processos contra o instituto, alta de 21% ante o mesmo período de 2025

José Cruz/Agência Brasil /JC
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Agências
O número de segurados que foram à Justiça contra o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) teve alta em 2026, e o Judiciário soma 4,5 milhões de ações contra a Previdência Social.
Em 2026, a Justiça em todo o país recebeu 2,24 milhões de processos contra o instituto, alta de 21% ante o mesmo período de 2025, quando havia 1,84 milhão de novas ações, conforme dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).
Para frear a judicialização, o Ministério da Previdência, o INSS e o CNJ fecharam uma parceria para o programa AceleraPrev (Programa Nacional para a Redução da Litigiosidade Previdenciária e Assistencial).

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