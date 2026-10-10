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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 10:06

Alcolumbre marca sessões sobre fim da 6x1 no Senado, e votação será na quarta

Alcolumbre não descartou que a votação da PEC seja concluída antes do segundo turno das eleições em 25 de outubro

Alcolumbre não descartou que a votação da PEC seja concluída antes do segundo turno das eleições em 25 de outubro

Lula Marques/Agência Brasil.
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Agências
A PEC do fim da escala 6x1 passará na próxima semana pelas duas últimas sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. O texto está na pauta das sessões de terça-feira (13) e quarta-feira (14) do plenário do Senado.
O regimento do Senado prevê que alterações constitucionais sejam discutidas em cinco sessões plenárias antes da votação em primeiro turno. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a quem cabe decidir o que entra ou não na pauta, disse que colocará a PEC em votação na quarta.
Em nota, ele disse que cumpre o compromisso de respeitar o rito regimental da proposta. "Caberá a cada senador e a cada senadora decidir com liberdade, consciência e convicção."

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