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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 09:15

Como reajuste pelo INCC pode virar armadilha para quem compra imóvel na planta

Um detalhe que passa despercebido para muitos consumidores pode fazer o saldo devedor crescer muito além da inflação

Um detalhe que passa despercebido para muitos consumidores pode fazer o saldo devedor crescer muito além da inflação

ANTONIO PAZ/JC
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Agências
Comprar um imóvel na planta costuma ser uma forma de diluir o pagamento ao longo da obra. Mas um detalhe que passa despercebido para muitos consumidores pode fazer o saldo devedor crescer muito além da inflação e acrescentar dezenas de milhares de reais ao preço final do apartamento.
O ponto de atenção está no contrato com a incorporadora. Quando está prevista a incidência do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) -indicador que acompanha a variação dos custos da construção durante a fase de construção-, o índice é aplicado sobre o saldo devedor e pode elevar progressivamente o valor que o comprador ainda tem a pagar. A conta fica mais pesada quando a correção é mensal e incide sobre um saldo elevado por um período prolongado.
Além disso, uma cláusula aparentemente secundária pode fazer diferença relevante no valor pago ao longo do contrato e tem sido alvo de processos na Justiça: a periodicidade de aplicação do índice de correção.

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