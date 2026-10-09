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CapaEconomiaDólar

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:14

Dólar cai a R$ 4,98 no dia e encerra semana pós-eleição com baixa de 4,44%

No ano, moeda norte-americana recua 9,18%

No ano, moeda norte-americana recua 9,18%

Arte/JC
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Agências
O dólar exibiu queda firme nesta sexta-feira (9) e voltou a fechar abaixo de R$ 5,00 após dois pregões. Além do ambiente externo de apetite ao risco, que levou à valorização de pares do real, a taxa de câmbio voltou a responder ao aumento das chances do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conquistar o Palácio do Planalto. A vitória da oposição sinaliza, para o mercado financeiro, uma mudança na política fiscal a partir de 2027.

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