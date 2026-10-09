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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 17:35

Bolsas de NY fecham em alta e avançam na semana apesar de indecisão no mercado de Treasuries

O Dow Jones subiu 0,83%, em 51.654,95 pontos, o S&P 500 ganhou 0,59%, nos 7.811,54 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,64%, encerrando em 27.366,17 pontos

O Dow Jones subiu 0,83%, em 51.654,95 pontos, o S&P 500 ganhou 0,59%, nos 7.811,54 pontos, e o Nasdaq teve alta de 0,64%, encerrando em 27.366,17 pontos

Arte/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta sexta-feira (9), avançando também na semana, num movimento ainda limitado pela alta nos juros dos Treasuries e dos preços do petróleo.

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