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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 17:12

ANP assina acordo com 23 Secretarias de Fazenda para ampliar acesso a dados de combustíveis

A ANP afirmou que espera ampliar a abrangência, a frequência e a confiabilidade das informações usadas na supervisão do mercado

A ANP afirmou que espera ampliar a abrangência, a frequência e a confiabilidade das informações usadas na supervisão do mercado

Saulo Cruz/MME/Divulgação/JC
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Agências
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou que foi concluída, na quarta-feira (7), a coleta de assinaturas do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com as Secretarias de Fazenda, Economia ou Finanças de 22 Estados e do Distrito Federal, com intermediação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

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