Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:31

Petróleo fecha em alta, ponderando sinais de oferta, e avança na semana

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,42% (US$ 0,44), a US$ 104,72 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para dezembro fechou em alta de 0,42% (US$ 0,44), a US$ 104,72 o barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
Compartilhe:
Agências
Operando voláteis durante todo o pregão, os contratos futuros do petróleo encerraram em alta nesta sexta-feira (9), com investidores ponderando as preocupações de oferta em um mercado mais restrito devido à guerra no Oriente Médio.

Notícias relacionadas