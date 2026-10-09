Faturamento de bares e restaurantes gaúchos cai

O setor de alimentação fora do lar no Rio Grande do Sul perdeu ritmo em agosto após o avanço registrado em julho. Conforme pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Estado, 49% dos estabelecimentos entrevistados registraram queda no faturamento no mês, ante 56% no mês sete.
O presidente da Abrasel, Leonardo Dorneles, explica alguns dos fatores que contribuem para a desaceleração observada. “O mês de julho costuma apresentar alta, em especial pelas férias escolares e o nosso inverno gaúcho, que atrai turistas. Agora, estamos em uma entressafras, não começaram as festas de fim de ano e já passou o frio”, esclarece.
Apesar da queda no faturamento, 43% ainda operam com lucro, 37% mantiveram estabilidade e 20% com prejuízo. Para Dorneles, esses percentuais não alcançam o esperado do setor. “Nós estamos passando por um momento, nos últimos anos, de aperto na renda da população e de endividamento. Isso também acaba refletindo nos próprios restaurantes.”
A Associação elenca algumas iniciativas que podem ajudar a reduzir o impacto da redução de consumo. O primeiro passo é pensar na produtividade, considerar automações e o uso de Inteligência Artificial, visando queda nos custos e maior faturamento. “Também não esquecer de trabalhar a diferenciação dos restaurantes: dar boas experiências e hospitalidade ao cliente. Temos tentado também estimular a capacitação dos empreendedores e dos funcionários”, completa.
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