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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:07

PIB do Brasil deve desacelerar para 1,8% em 2026 e 1,5% em 2027, diz órgão da ONU

Principal causa da desaceleração é o choque do petróleo provocado pelo interrompimento do trânsito no Estreito de Hormuz

Principal causa da desaceleração é o choque do petróleo provocado pelo interrompimento do trânsito no Estreito de Hormuz

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil perderá fôlego e, após alta de 2,3% em 2025, deve crescer 1,8% em 2026 e 1,5% em 2027, segundo o relatório anual "Trade and Development Report 2026", divulgado nesta sexta-feira (9) pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad).
O freio vem da inflação em alta e de um afrouxamento monetário mais lento do que se esperava antes da guerra no Oriente Médio, segundo o órgão da ONU. A entidade cita o Brasil entre os países cujos bancos centrais mantiveram os juros ainda elevados, o que encarece o crédito às famílias.
Apesar disso, ressalta o relatório, o desempenho da economia brasileira ainda é sustentado pelo consumo das famílias, pelo investimento privado e pelas exportações agrícolas, que seguem robustas.

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