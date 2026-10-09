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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 13:08

Durigan anuncia ampliação e prorrogação de medidas para reduzir preços de combustíveis

Segundo Durigan, as medidas terão duração de um mês, como tem sido o padrão das ações

Segundo Durigan, as medidas terão duração de um mês, como tem sido o padrão das ações

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Agências
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta sexta-feira, 9, que o governo vai ampliar e prorrogar a desoneração da gasolina, desonerar o etanol hidratado, ampliar a subvenção ao etanol e ampliar a subvenção ao diesel.

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