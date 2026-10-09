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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:11

Empresa de serviços financeiros aposta em crivo mais criterioso diante da inadimplência

Executivos da Viacerta foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero

Executivos da Viacerta foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero

Artur Koch/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
A Viacerta, empresa de serviços financeiros sediada em Santo Cristo, na região Noroeste do Rio Grande do Sul, completou 25 anos em agosto e destaca uma nova fase de crescimento com a reorganização de sua operação. Uma das principais novidades é a consolidação de uma sede em Porto Alegre, além da base em Santo Cristo. Nesta sexta-feira (9), o CEO da Viacerta, Mario Garcia, e o diretor de Produtos, Jean Pachla, foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, na sede do JC.

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