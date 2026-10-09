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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 12:06

Ibovespa sobe com NY e trade eleitoral, apesar de commodities e IPCA alto

Às 11h33min desta sexta, o Índice Bovespa subia 1,46%, aos 209.238,68 pontos

Às 11h33min desta sexta, o Índice Bovespa subia 1,46%, aos 209.238,68 pontos

ARTE/JC
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Agências
O Ibovespa abriu em alta nesta sexta-feira (9), alinhado à valorização dos índices das bolsas do Ocidente. O avanço nos Estados Unidos reflete, em parte, a queda do petróleo, após a commodity ter subido cerca de 4% ontem. O recuo reduz parte das preocupações com pressões inflacionárias e juros mais elevados no mundo, em especial nos EUA. No radar, fica a leitura preliminar da Universidade de Michigan sobre confiança do consumidor e expectativas de inflação.

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