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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 11:36

Inflação oficial de setembro fica em 0,82%, mostra IBGE

Com o índice de setembro, a inflação passar a acumular 4,58% em 12 meses

Com o índice de setembro, a inflação passar a acumular 4,58% em 12 meses

Agência Brasil
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Agências

A inflação oficial de setembro, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o mês de setembro em 0,82%. É o maior patamar desde março de 2026 (0,88%).

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