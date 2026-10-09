Inflação oficial de setembro fica em 0,82%, mostra IBGE

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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 11:36
Com o índice de setembro, a inflação passar a acumular 4,58% em 12 mesesAgência Brasil
A inflação oficial de setembro, apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou o mês de setembro em 0,82%. É o maior patamar desde março de 2026 (0,88%).