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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 11:34

IPCA sobe mais do que o esperado em setembro e fica acima da meta de inflação

No acumulado de 12 meses, o índice oficial de preços acelerou a 4,58%

No acumulado de 12 meses, o índice oficial de preços acelerou a 4,58%

Antonio Cruz/Agência Brasil
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Agências
O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) teve inflação de 0,82% em setembro, após registrar queda em agosto (-0,32%), disse o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (9).
A alta veio acima da mediana das projeções do mercado financeiro, que era de 0,76%, conforme a agência Bloomberg. A taxa de 0,82% é a maior para meses de setembro em cinco anos, desde 2021 (1,16%). A volta ao terreno positivo era aguardada devido ao fim do bônus de Itaipu no mês passado. Esse desconto temporário na conta de luz tinha puxado a queda (deflação) do IPCA em agosto.

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