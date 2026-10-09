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CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 11:04

Dólar abre em queda com eleição no radar e inflação acima do esperado

Às 9h57min, a moeda recuava 0,43%, cotada a R$ 5,002

Às 9h57min, a moeda recuava 0,43%, cotada a R$ 5,002

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em queda nesta sexta-feira (9), com investidores repercutindo as expectativas para o segundo turno das eleições presidenciais. Às 9h57min, a moeda recuava 0,43%, cotada a R$ 5,002. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante seis moedas fortes, subia 0,18%.
Na véspera (8), a primeira pesquisa Datafolha feita após a definição da disputa de segundo turno mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos, ante 48% do presidente Lula (PT). Os votos válidos excluem brancos, nulos e indecisos e são usados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para contabilizar o resultado final da eleição.
Nesta sexta, os investidores também repercutem os dados de inflação divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação no país, subiu 0,82% em setembro, após registrar deflação de 0,32% em agosto.

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