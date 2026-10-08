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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 20:41

Sinduscon-RS apresentará demandas do setor ao governador eleito do RS

Presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia (à esquerda) e o vice-presidente da entidade, Leonardo Treiguer (à direita) foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero (centro)

Presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia (à esquerda) e o vice-presidente da entidade, Leonardo Treiguer (à direita) foram recebidos pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero (centro)

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
Durante a disputa eleitoral, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) entregou aos candidatos ao Piratini um documento contendo suas principais demandas para o setor no Estado. Agora, conforme informou o presidente da entidade, Rafael Garcia, as agendas deverão ser reforçadas com o governador eleito, Luciano Zucco (PL).

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