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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:02

Dólar tem leve alta e vai a R$ 5,02 em dia de ajustes

Com máxima de R$ 5,0269, o dólar à vista avançou 0,26%, a R$ 5,0241 - acima do nível de R$ 5,00 pelo segundo pregão consecutivo

Com máxima de R$ 5,0269, o dólar à vista avançou 0,26%, a R$ 5,0241 - acima do nível de R$ 5,00 pelo segundo pregão consecutivo

Arte/JC
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Agências
Após rondar a estabilidade ao longo da tarde desta quinta-feira (8), o dólar à vista ganhou força na última hora de negócios e terminou o dia em leve alta, na contramão da tendência de baixa da moeda norte-americana no exterior e do recuo das taxas dos Treasuries. Entre os pares do real, apenas o peso mexicano se depreciou, com perdas superiores a 1%.

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