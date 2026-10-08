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CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:20

Com pressão das importações, balança comercial de calçados despenca 56%

Exportações caíram 15,6%, ao passo que entrada de calçados aumentou 12,5% até setembro

Exportações caíram 15,6%, ao passo que entrada de calçados aumentou 12,5% até setembro

Abicalçados/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
As exportações brasileiras de calçados seguiram em queda em setembro, conforme dados elaborados pela Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Calçados (Abicalçados), com base nos registros da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Em setembro, foram embarcados 9,15 milhões de pares, que geraram US$ 79,7 milhões, quedas tanto em volume (-0,5%) quanto em valores (-6,6%) em relação ao mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, as exportações somaram 71,6 milhões de pares e US$ 621,14 milhões, reveses de 6,7% em volume e de 15,6% em receita no comparativo com o intervalo correspondente de 2025.

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